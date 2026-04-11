11 апреля, 16:15

Объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось

Объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу и будет действовать до наступления 13 апреля.

Перемирие в связи с Пасхой было объявлено с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Им предписано прекратить ведение боевых действий на всех направлениях.

Одновременно с этим российским военнослужащим поручено быть готовыми к пресечению любых возможных провокаций и агрессивных действий со стороны противника.

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, Киев будет придерживаться пасхального перемирия. Он также призвал Россию не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может быть достигнут уже сегодня, если Зеленский примет соответствующее решение.

В МИД России на этом фоне подчеркнули, что РФ рассматривает пасхальное перемирие исключительно как гуманитарный акт и проявление уважения к православным верующим на Украине. Более длительное прекращение огня позволило бы Киеву использовать его для очередной военной эскалации.

