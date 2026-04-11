Экс-супруг Лерчек заявил, что пара не заплатила налоги в 2024 году из-за развода

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем Чекалин оказались на скамье подсудимых по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ из-за того, что в период развода они поссорились и пропустили срок уплаты налогов в 2024 году, следует из последнего слова Чекалина, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Чекалин рассказал, что из-за первого уголовного дела в семье начались ссоры и взаимные обвинения, а затем произошел развод.

"Нужно было оплатить налоги новые, которые по Дубаю, это был май или июнь 2024 года. Нам налоговая официально под протокол дала месяц, сказали, что в случае неуплаты будут какие-то последствия", – рассказал он.

В итоге разбирательств пара не заплатила налоги. Через месяц после этого материалы направили для возбуждения дела, и 2 октября 2024 года Чекалина снова задержали.

Он также пояснил, что за все время разбирательств так и не понял сути обвинения, поскольку никаких документов не предоставлял, а ответы из 14 банков свидетельствуют об отсутствии нарушений валютного контроля.

Чекалин сослался на показания третьего фигуранта Романа Вишняка, который, несмотря на признание вины и заключение досудебного соглашения, отрицал факт предоставления документов в банк.

Тем не менее, Чекалин попросил суд в случае обвинительного приговора назначить условное наказание, объяснив, что иначе дети "просто с ума сойдут", потому что их матери "осталось немного", и им без него будет очень тяжело.

Оглашение приговора суд назначил на 13 апреля.

Чекалиных задержали осенью 2024 года. Вместе с экс-супругой и другими фигурантами его обвиняют в организации преступного сообщества и отмывании денег. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

Бывшие супруги по решению суда были были отправлены под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, Чекалин сознался в неуплате налогов.

В 2026 году после рождения четвертого ребенка Лерчек диагностировали онкологию. В связи с этим суд по ходатайству прокуратуры заменил домашний арест на запрет определенных действий.

Уточнялось, что блогеру разрешили пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее также приостановили до выздоровления.