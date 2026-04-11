Россия вернула из украинского плена 175 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что украинской стороне были переданы 175 военнопленных ВСУ. Посредническую помощь при этом оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, возвращены семеро граждан России, жители Курской области, которые незаконно удерживались киевским режимом.

В настоящий момент военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных. В ответ от Киева было получено 41 тело российского бойца.

