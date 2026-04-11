Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 апреля, 13:51

Политика

Россия вернула из украинского плена 175 военных

Фото: ТАСС

Россия вернула из украинского плена 175 военных, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что украинской стороне были переданы 175 военнопленных ВСУ. Посредническую помощь при этом оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, возвращены семеро граждан России, жители Курской области, которые незаконно удерживались киевским режимом.

В настоящий момент военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных. В ответ от Киева было получено 41 тело российского бойца.

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика