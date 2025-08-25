Женщину с ребенком вернули в Россию с Украины

Фото: телеграм-канал "Мария Львова-Белова"

Катар помог вернуть с Украины женщину с 6-летним сыном. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

В 2020 году женщина отправилась вместе с сыном на Украину к родным, однако вернуться в Россию они уже не смогли. Ими было направлено обращение, в котором была озвучена просьба о помощи с выездом.

Также возвращена 15-летняя девочка, которая в 2022 году вместе с родственниками улетела из Украины, где она временно проживала, в Испанию.

"Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу. И вот – девочка с мамой воссоединились в России", – рассказала Львова-Белова.

Она напомнила, что детей воссоединяют с их родственниками, которые живут как в России, так и за рубежом по поручению Владимира Путина. Первые успехи в этом направлении были достигнуты в 2022 году, уточнила омбудсмен.

Львова-Белова также поблагодарила Катар за помощь в логистике, транспортных и иных расходах. Кроме того, слова благодарности были адресованы Международному комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств, полиции и всем тем, кто способствовал возвращению детей на родину.

Всего при поддержке российской стороны с близкими из России воссоединились 28 детей из 20 семей, с родными на Украине и с близкими из третьих странах – 115 детей из 91 семьи.

"Если вы потеряли связь со своим ребенком или не знаете, как вновь оказаться вместе, – пишите на нашу почту obr@deti.gov.ru или обратитесь в МККК", – указала Львова-Белова.

Ранее она сообщала о возвращении 13-летнего мальчика. В 2016 году бабушка по линии матери уехала с ребенком на Украину. Позже в семье решили вернуть мальчика домой в Россию, поскольку воссоединиться с семьей хотел и сам подросток.

