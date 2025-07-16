Львова-Белова сообщила о возвращении еще одного ребенка в РФ с Украины

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В Россию с Украины вернулся 13-летний мальчик, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах, которую ведем по поручению президента России Владимира Путина. При нашей поддержке с Украины в Россию к маме и папе приехал мальчик", – поделилась детский омбудсмен.

Львова-Белова отметила, что в 2016 году бабушка по линии матери уехала с мальчиком на Украину. Позже в семье приняли решение о возвращении мальчика домой в Россию, поскольку воссоединиться с семьей хотел и сам подросток.

"Мы взяли обращение в работу. И при содействии государства Катар, Международного комитета Красного Креста, профильных ведомств помогли в воссоединении мальчика с близкими", – рассказала омбудсмен.

Ранее Львова-Белова сообщила, что аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка работает над возвращением в Россию 10 детей, которые в данный момент находятся в странах Евросоюза.

Омбудсмен также рассказала, что уже готовы документы для возвращения в РФ из Сирии 100 детей. Тем не менее политическая обстановка и военные действия на территории Сирии пока не позволяют продолжить эту работу.