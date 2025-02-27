Львова-Белова заявила о работе над возвращением в Россию 10 детей из стран ЕС

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Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой работает над возвращением в Россию 10 детей, которые в данный момент находятся в странах Евросоюза. Об этом сообщила омбудсмен.

"Но есть свои сложности, вы понимаете, связанные с международной обстановкой. Мы все равно не оставляем эту работу, продолжаем через разные каналы пробовать добиться того, чтобы дети вернулись на родину", – приводит ее слова РИА Новости.

Львова-Белова также рассказала, что уже готовы документы для возвращения в РФ из Сирии 100 детей. Вместе с тем политическая обстановка и военные действия на территории Сирии пока не дают возможности аппарату омбудсмена продолжить эту работу.

"Как только ситуация стабилизируется и как только я получу поручение президентское эту работу продолжить, мы ее сразу возобновим", – заключила она.

Ранее Львова-Белова сообщила, что брошенного в мексиканском отеле мальчика вернули в Россию. В январе омбудсмену поступило обращение с просьбой вернуть в Россию ребенка, которого родная мать летом прошлого года оставила в отеле. Оказалось, что ребенок на тот момент уже был в спецучреждении, а вернуть его матери было невозможно, так как та находилась под арестом.

Кроме того, две сестры вернулись в Россию из Украины при посредничестве Катара и при содействии аппарата уполномоченного по правам ребенка. Дети проживали на Украине с бабушкой и дедушкой, а их мать работала в РФ и регулярно их навещала. После начала спецоперации вернуться за дочерьми на Украину женщина уже не смогла.