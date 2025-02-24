Омбудсмен Мишонова: рожденная и брошенная в аэропорту Антальи девочка может вернуться в РФ

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Ребенок, которого россиянка родила и бросила в туалете в аэропорту Антальи, может быть возвращен в Россию после решения суда. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на подмосковного омбудсмена Ксению Мишонову.

Мишонова рассказала, что Россия контактирует по этому поводу с посольством РФ в Турции. Как она утверждает, у ребенка, который сейчас находится в приюте в Турции, уже появилось свидетельство о рождении, а также имеется загранпаспорт, поскольку младенец является гражданином РФ.

"Сейчас, конечно, новость о том, что мать получила реальный срок, дает нам надежду, что в ближайшем будущем турецкой стороне ничего не помешает вернуть гражданку России, девочку, к нам сюда", – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

По ее предположениям, в случае возвращения в Россию ребенок сможет взаимодействовать со своими близкими. Однако дальнейшую судьбу и жизнеустройство будут определять органы опеки Подмосковья, напомнила омбудсмен.

Адвокат Айшель Кюбра Полат в беседе с РИА Новости сообщила, что бабушка брошенного в Турции малыша планирует направить заявку на опеку через юристов и отправиться с ребенком в РФ.

"Судьбу девочки Николь решит не суд, это административный процесс, который ведут между собой министерства", – отметила она.

При этом бабушку новорожденной оправдали еще на прошлом судебном заседании, а 24 февраля ей сняли запрет на выезд из Турции. В связи с этим женщина с этого момента может покинуть Турцию.

Полат также рассказала и о планах по подаче жалобы на решение суда, согласно которому мать малыша Екатерину Бурнашкину приговорили к 15 годам тюрьмы. По ее словам, сторона защиты рассчитывала, что женщину освободят из-под стражи, а самым строгим решением будет приговор, связанный с оставлением ребенка.

Сейчас, как утверждает адвокат, речи об экстрадиции женщины в РФ пока не идет, так как инцидент произошел на территории Турции и именно в этой стране осужденная будет отбывать наказание.

Полат добавила, что их команда попытается ускорить процесс апелляции, но сколько он продлится, сказать сложно.

14 октября 2024 года в аэропорту Антальи была задержана россиянка после того, как она бросила родившегося в туалете ребенка и затем пыталась улететь в РФ. Мальчика обнаружили сотрудники аэропорта. На мать младенца завели дело.

Сама россиянка утверждала, что якобы не знала о своей беременности, а оставила ребенка в туалете по совету матери.

При этом спустя время Бурнашкина заявила, что хочет вернуться в РФ вместе с ребенком. Однако в турецком законе прописано, что вопросы нахождения малыша в стране будет решать Анкара. При этом российское Генконсульство продолжает заниматься возвращением в РФ младенца.

24 февраля турецкий суд приговорил мать новорожденной девочки к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.

