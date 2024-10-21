Оставившая младенца в аэропорту Турции заявила о желании вернуться с ним в Россию

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Оставившая новорожденную девочку в аэропорту Антальи гражданка России Екатерина Бурназкина заявила турецкому адвокату Айшегюль Полат, что хочет вернуться вместе с ребенком, сообщила газета Milliyet со ссылкой на юриста.

Адвокат встретилась с Бурназкиной и ее матерью. Женщины были арестованы, так как обвиняются в покушении на убийство. Девушка до момента родов не осознавала, что беременна, заявила турецкий адвокат. Полат сослалась на случаи скрытой беременности, которые известны науке.

"Моя клиентка – молодая девушка с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло. За 4–5 дней до родов она посещала частную клинику в Аланье, решив, что у нее нарушения пищеварения. Ей оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой. Так что беременность никто не обнаружил", – подчеркнула юрист.

Она также объяснила, что россиянка родила ребенка в туалете и ушла, поскольку пребывала в шоке и не осознала, что случилось. При этом Бурназкина якобы не рассказала своей матери о произошедшем, потому что боялась за ее состояние. Женщина страдает от проблем с сердцем, указала Полат.

"Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят – поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка", – рассказала адвокат.

Инцидент в аэропорту произошел 14 октября, когда россиянка родила ребенка в туалете и оставила его там. Младенца спасли, а его мать задержали. Также было возбуждено уголовное дело.

Женщина объяснила свой поступок тем, что якобы не знала о своей беременности. Она также сообщила, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать. К настоящему моменту ребенок получил российское гражданство.

Генконсульство РФ выразило готовность содействовать в установлении опеки над новорожденной девочкой. Сейчас младенец находится в местной больнице. По информации врачей, проводится лечение, но здоровью ничего не угрожает.

Согласно законам Турции, вопросы пребывания младенца в стране находятся в компетенции Анкары.

