Родственник отца рожденного в Анталье ребенка заявил, что тот готов платить алименты

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Предполагаемый отец ребенка, рожденного россиянкой в туалете аэропорта в Анталье, готов платить алименты или принять младенца в семью. Об этом рассказал родственник мужчины RT.

При этом он уточнил, что сперва 20-летний Артем хочет сделать тест ДНК. Молодой человек не знает, точно ли это его дочь, однако допускает, что такое возможно, поскольку Артем встречался с матерью девочки еще со школы.

Также собеседник рассказал, что молодой человек из многодетной семьи, он пятый ребенок.

Инцидент в аэропорту произошел 14 октября, когда гражданка РФ Екатерина Бурнаскина родила ребенка в туалете и оставила его там. Младенца спасли, а его мать задержали. Также было возбуждено уголовное дело.

Оставившая новорожденного ребенка объяснила свой поступок тем, что якобы не знала о своей беременности. При этом она также сообщила, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать. Сейчас младенец уже получил российское гражданство.

В свою очередь, Генконсульство РФ выразило готовность содействовать в установлении опеки над новорожденной девочкой. Сейчас младенец находится в местной больнице. По информации врачей, проводится небольшое лечение, но ее здоровью ничего не угрожает.

При этом, согласно законам Турции, вопросы пребывания младенца в стране находятся в компетенции Анкары. Кроме того, представители консульства отметили роль прихода РПЦ в Анталье, которые обеспечивают новорожденную всем необходимым.