Россиянка, оставившая младенца в аэропорту Антальи, хочет в вернуться в РФ с дочкой

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Россиянка Екатерина Бурнашкина, которую судят в Турции за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта Антальи, хочет вернуться в РФ с ребенком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее мать Елену.

Заседание прошло в 19 февраля в Третьем суде Антальи по тяжким уголовным делам. Прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины, следующее заседание по ее делу состоится 24 февраля. Судебный орган уже оправдал Елену.

"Мы очень хотим забрать свою девочку Николь, которая сейчас находится в доме малютки. Это замечательная девочка, я к ней ездила. За ней очень хорошо ухаживают. Мы втроем – я, моя дочка и наша внучка – хотим вернуться домой в Россию", – рассказала бабушка ребенка по итогам прошедшего судебного заседания.

Женщина подчеркнула, что у ее дочери хороший адвокат, поэтому она надеется на положительное решение суда.

"О том, что моя дочь беременна, я действительно не знала, как и моя дочь. Мы приехали сюда отдыхать. У дочери бывали гормональные сбои, у нее переходный возраст – 18 лет и очень большой стресс во время учебы", – добавила она.

Кроме того, на заседании выступил врач частной клиники, который за день до инцидента осматривал девушку. По его словам, она жаловалась на тошноту и проблемы с пищеварением, но пальпация (ощупывание пациента пальцами или ладонью. – Прим. ред.) не проводилась, поэтому он не заметил беременность.

Защищающие ребенка юристы потребовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она специально зашла в туалет для инвалидов, "хладнокровно запланировав это деяние", так как в него заходят реже. Мать обвиняемой, в свою очередь, рассказала, что это был ближайший туалет, поэтому злого умысла не было.

Инцидент в аэропорту произошел 14 октября 2024 года, когда россиянка родила ребенка в туалете и оставила его там. Младенца спасли, а его мать была задержана. Было возбуждено уголовное дело.

Девушка объяснила, что якобы не знала о своей беременности, а оставить младенца в туалете ей предложила собственная мать. Ребенок уже получил российское гражданство.

Согласно законам Турции, вопросы пребывания младенца в стране находятся в компетенции Анкары. При этом российское Генконсульство продолжает заниматься вопросом возвращения в страну новорожденной.

