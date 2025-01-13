Haberturk: 15-летняя девочка родила ребенка и выкинула в унитаз в Турции

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15-летняя девочка родила ребенка в туалете Управления земельного кадастра Турции и бросила его. Об этом сообщает Haberturk.com.

Инцидент произошел в Балыкесире. Как утверждает издание, обычный посетитель заметил малыша в туалете учреждения и рассказал об этом уборщице. Персонал вытащил из унитаза младенца и заявил в полицию. Затем были изучены камеры видеонаблюдения.

В результате выяснилось, что 15-летняя девочка пришла в управление вместе с отцом и бабушкой. Она ушла в туалет, где родила ребенка. После произошедшего мать брошенного малыша, ее отца и бабушку задержали.

По данным портала, младенец сейчас находится в медучреждении, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Аналогичный инцидент произошел в октябре 2024 года. Россиянку вместе с матерью задержали в аэропорту Антальи после того, как девушка родила в уборной воздушной гавани и оставила младенца в унитазе.

На девушку завели дело. Сама россиянка утверждала, что якобы не знала о беременности. При этом она также сообщила, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать.

