Родившую в аэропорту Антальи россиянку избивал отец ее ребенка

Фото: телеграм-канал Baza

Родившая в аэропорту Антальи россиянка Екатерина Бурнаскина подвергалась физическому насилию со стороны отца ее ребенка. Об этом пишет ИА "Регнум" со ссылкой на друзей девушки.

Они рассказали, что пара долго встречалась. Бурнаскина хотела создать со своим избранником семью. Однако в прошлом году они разошлись из-за проявления агрессии со стороны мужчины.

"Бил он ее регулярно. Катя очень переживала и хотела расстаться, но не решалась", – рассказали друзья.

Ранее Бурнаскину вместе с матерью задержали в аэропорту Антальи. Девушка родила в уборной воздушной гавани и оставила младенца в унитазе. После этого она собиралась купить билеты на ближайший рейс в Россию.

Против нее завели дело. Сама россиянка утверждала, что якобы не знала о беременности. При этом она также сообщила, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать.

Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. Генконсульство РФ в Анталье оформило ему российское гражданство.

