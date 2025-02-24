Оставившая младенца в аэропорту Антальи россиянка приговорена к 15 годам тюрьмы

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Суд в Турции назначил 15 лет тюрьмы гражданке России Екатерине Бурнашкиной, которая бросила новорожденную дочь в туалете в аэропорту Антальи. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину обвиняли в покушении на убийство близкого родственника. При этом юристы от министерства по делам семьи Турции, которые защищали оставленного матерью ребенка, требовали назначить Бурнашкиной максимальное наказание. С их точки зрения, она заранее запланировала совершить данное преступление, так как выбрала кабинку для инвалидов, куда люди заходят намного реже.

Сама женщина обосновала выбор кабинки для инвалидов тем, что этот туалет был ближайшим в аэропорту.

Россиянку задержали 14 октября 2024 года после того, как она бросила родившегося в туалете в аэропорту Антальи ребенка и пыталась улететь ближайшим рейсом в Россию. В результате малыш был спасен сотрудниками аэропорта, его доставили в больницу. На девушку завели уголовное дело.

Девушка объясняла, что якобы не знала о своей беременности, а оставить младенца в туалете ей предложила мать.

При этом позже Бурнашкина выразила желание вернуться в РФ вместе с ребенком. По турецкому закону вопросы нахождения ребенка в стране находятся в компетенции Анкары. При этом российское Генконсульство продолжает заниматься вопросом возвращения в РФ новорожденной.

