Мединский: Россия полностью проработала список из 339 украинских детей

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Россия полностью поработала список украинских детей, которые находятся на ее территории. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

Список из 339 украинских детей был передан российской стороне во время прошлого раунда переговоров. Мединский подчеркнул, что часть детей уже вернулась на Украину. При этом большинство из них никогда не были на территории России, а 50 фамилий в списке – взрослые.

"Что касается "десятков тысяч" детей, якобы вывезенных из Украины. Весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину", – добавил Мединский.

Глава делегации отметил, что сейчас оставшиеся в России дети находятся под государственным контролем, в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях. Они будут возвращены домой в случае появления их родителей, близких родственников или других представителей.

В свою очередь российская делегация передала украинской стороне список российских детей, которые сейчас находятся на Украине и в странах Евросоюза. В нем находится 20 человек.

Новые переговоры России и Украины прошли 23 июля в закрытом режиме во дворце Чираган. Их продолжительность составила около 40 минут.

Во время встречи стороны договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с обеих сторон. Также Москва предложила Киеву передать еще 3 тысяч тел украинских военнослужащих.