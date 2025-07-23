Мединский заявил, что встреча глав России и Украины должна "поставить точку"

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Встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Он уточнил, что во время этой встречи лидеры должны подписать соглашение по украинскому конфликту. При этом, обратил внимание Мединский, беседа глав, на которой они могли бы обсудить все "с нуля", не имеет смысла.

"Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать", – передает слова помощника российского президента ТАСС.

Переговоры России и Украины прошли вечером 23 июля в закрытом режиме во дворце Чираган. Их продолжительность составила примерно 40 минут.

Во время встречи стороны договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с обеих сторон. Также Москва предложила Киеву передать еще 3 тысяч тел украинских военнослужащих.

На переговорах российские делегаты предложили возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта по 24–48 часов, за которые стороны могли бы забрать раненых и тела бойцов. Помимо этого, стороны могут создать три группы специалистов, которые могли работать онлайн, что поможет сэкономить как деньги, так и время.