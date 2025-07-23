Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, группа российских солдат была возвращена из украинского плена, а в ответ Москва передала Киеву военнопленных из рядов Вооруженных сил Украины.

В настоящее время бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии. Там специалисты оказывают им психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в Россию, где они начнут лечение и реабилитацию.

Российские солдаты были возвращены из плена в соответствии с договоренностями, которые Москва и Киев обговорили 2 июня на переговорах в Стамбуле. В рамках обмена 9 июня в РФ вернулась первая группа военнопленных. Вторая была возвращена 10 июня, третья – 12 июня, четвертая – 14 июня, пятая – 19 июня, шестая – 20 июня , седьмая – 26 июня, восьмая – 4 июля.

Помимо этого, стороны провели обмен телами погибших. РФ передала Украине 11 июня 1 212 тел украинских солдат, взамен получив 27 тел российских военных. Через пять дней украинской стороне передали 6 060 тел, Россия вернула 78 погибших бойцов. 17 июля Киев получил еще 1 000 тел, Москва – 19 погибших.

В рамках третьего раунда переговоров российско-украинской делегаций, который состоялся 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с обеих сторон. Также представители Москвы предложили Киеву передать еще 3 тысяч тел украинских военнослужащих.