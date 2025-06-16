Россия передала Украине 6 060 тел погибших бойцов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Мединский"

Москва передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в телеграм-канале.

Как отметил глава российской переговорной делегации, Украина передала России в ответ 78 тел погибших бойцов российской армии.

"Обмен пленными также продолжается. Налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта", – подчеркнул Мединский.

В свою очередь, Минобороны РФ уточнило, что 16 июня РФ передала 1 248 тел погибших украинских военных, получив взамен 51 тело погибших военнослужащих ВС РФ. При этом Москва готова передать Киеву еще 2 239 тел, заявило оборонное ведомство.

Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных в ходе второго раунда переговоров. Однако к 6 июня украинская сторона не прибыла на место обмена. Киев принял решение перенести выдачу тел погибших военнослужащих.

Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной. 11 июня Москва и Киев провели первый обмен военнопленными. Тогда РФ получила 27 тел российских бойцов, а Украина – 1 212.

Также во время переговоров стороны решили провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день. Третья группа солдат была возвращена из украинского плена 14 июня.