Киев перенес обмен пленными на неопределенный срок

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Украинская сторона перенесла обмен пленными и выдачу тел на неопределенный срок, заявил представитель переговорной группы России генерал-лейтенант Александр Зорин.

По его словам, в пятницу, 6 июня, Россия, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, приступила к передаче свыше 6 тысяч тел погибших украинских солдат, а также к обмену военнопленными. Генерал-лейтенант подчеркнул, что обмену подлежат две категории военных по формуле "все на все" – раненые и тяжелобольные, а также солдаты моложе 25 лет.

"К сожалению, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок", – отметил Зорин.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данную ситуацию, заявила, что Киеву не нужны собственные граждане "ни живые, ни мертвые".

"Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодежь" с тем, чтобы начать обмен.

По словам политика, первая партия замороженных тел украинских солдат в количестве 1 212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Остальные на подходе, уточнил политик.

При этом группа украинских переговорщиков, уточнил Мединский, не прибыла на место обмена. Причины называются разные и "довольно странные", подчеркнул он.

