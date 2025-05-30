Председатель трибунала Григорьев: ВСУ обучились пыткам у американских специалистов

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучились пыткам от американских специалистов и использовали их методы во время истязаний российских военных, которые попали в плен. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

"Пленных пытали методом утопления. Накрывали лицо тряпкой и поливали водой – человек не может дышать. Это американская пытка", – цитирует его ТАСС.

В одном из таких концентрационных лагерей отдельное помещение для пыток называется "Багдад". Всего было опрошено свыше 200 человек, освобожденных в ходе последнего обмена военнопленными.

"Это только с последнего обмена. Удачные, страшные пытки, абсолютно нацистские", – сказал Григорьев.

Военные рассказали, что украинцы травили их собаками, посыпали раны солью, прижигали кожу, били, ломали пальцы, простреливали ноги, пытали электрическим стулом, заставляли делать бессмысленную работу.

"Совершенно дикие вещи. Когда их пытали, ни о чем не спрашивали. То есть это делали просто ради садизма, для удовольствия. Это приказ, система умерщвления людей. Указания идут с самого верха, все делается специально", – уточнил Григорьев.

Представитель трибунала напомнил, что по Женевской конвенции 1949 года с военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любые действия или бездействие, которые приводят к смерти пленника или ставит под угрозу его здоровье, запрещены.

Поэтому поступки Киева являются грубыми нарушениями конвенции, при этом преступление против человечности и само преступление не знает срока давности, указал Григорьев.

Ранее в СК РФ рассказывали, что боевики ВСУ применяли по отношению к российским военным насилие ради того, чтобы получить удовольствие. Один из бойцов рассказал, что был ранен и попал в плен. Его поместили в харьковский СИЗО, где ему нанесли телесные повреждения.

Также мужчину заставляли подписывать документы с дискредитацией российской армии и предлагали ему вступить в ряды территориальной обороны Украины. Другой боец рассказывал, что его держали в яме, а затем пытали.

