Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Продолжающиеся атаки украинских войск на мирные российские города являются террористическими актами, в результате которых страдают и гибнут люди. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, данные атаки подтверждают необходимость устранения первопричин конфликта, после чего станет возможным достижение мира и обеспечение безопасности.

Володин призвал парламенты европейских стран дать жесткую оценку действий еврочиновников и представителей Киева, которые ведут мир к войне и пытаются сорвать возобновившиеся мирные переговоры.

Важно, чтобы Украина и западные страны чувствовали свою ответственность за массированные атаки по городам РФ, отметил председатель ГД. Он предупредил, что Россия даст адекватный и жесткий ответ.

В ходе отражения массированного налета с 20 мая 20:00 по московскому времени число сбитых украинских БПЛА выросло до 1 177. В том числе вне зоны проведения специальной военной операции системы ПВО сбили 788 беспилотников.

В МИД РФ заявляли, что атаки украинских беспилотников по столичному региону в мае были совершены с целью сорвать начавшиеся переговоры между Россией и Украиной. В ведомстве напомнили, что Украина также нарушила энергетическое и пасхальное перемирия, которые Россия строго соблюдала, а также режим прекращения огня, объявленный в честь 80-летия Великой Победы.