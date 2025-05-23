МИД связал атаки БПЛА с попыткой срыва переговоров РФ и Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Атаки украинских беспилотников по столичному региону в мае были совершены с целью сорвать начавшиеся переговоры между Россией и Украиной, заявили в пресс-службе МИД.

Более того, таким образом киевский режим попытался не допустить возможности реализовать первые договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, включая масштабный обмен военнопленными.

В МИД напомнили, что Украина также нарушила энергетическое и пасхальное перемирия, которые Россия строго соблюдала, а также режим прекращения огня, объявленный в честь 80-летия Великой Победы.

Российское дипведомство сослалось на данные Минобороны, согласно которым в период с 20 мая по 08:00 23 мая было зафиксировано значительное увеличение количества атак БПЛА и ракет западного производства на территорию России вне зоны проведения спецоперации.

За это время силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 776 беспилотников и ракет. Однако 12 БПЛА достигли своих целей, что привело к жертвам и пострадавшим.

Например, 22 мая в результате удара по поселку Пантелеймоновка в ДНР ранения получили восемь человек. В тот же день в Васильевском муниципальном округе Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения, а в числе пострадавших оказались четверо детей в возрасте от 10 лет до 1 года.

В ночь на 23 мая в Елеце Липецкой области сбитый БПЛА вызвал пожар на промзоне, что привело к ранениям еще восьми человек. Были нанесены удары ракетами HIMARS по гражданским объектам в городе Льгове Курской области. Из-за этого также пострадали люди, включая двоих детей.

Вместе с тем в МИД России обратили внимание, что, несмотря на то, что Курская область была освобождена от украинских военных, они продолжают попытки проникновения на российскую территорию и наносят удары с помощью БПЛА, а также дальнобойной артиллерии и ракет.

Все это вынудило Владимира Путина создать буферную зону приграничной территории, чтобы минимизировать риски проникновения украинских боевиков и атак, подчеркнули в дипведомстве.

"Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса", – подчеркнули в заявлении, добавив, что приверженность России мирному урегулированию через диалог остается неизменной.

Текущую ситуацию прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что киевский режим демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России. При этом он подчеркнул, что российская система ПВО эффективно борется с атаками.