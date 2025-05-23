Число пострадавших при атаке БПЛА в Запорожской области детей выросло до 5

Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

Число детей, которые пострадали при атаке украинского беспилотника на Васильевку в Запорожской области, увеличилось до 5. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что жизни детей сейчас ничего не угрожает. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого Минздрав Запорожской области отмечал, что пострадавшие дети получили осколочные ранения средней степени тяжести. Среди них – один годовалый ребенок и трое в возрасте от 8 до 10 лет. Они были госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу.

В результате атаки также погибла девушка 1990 года рождения.

Ранее ВСУ при помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил глава района Николай Волобуев.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о теракте. Следователи установят всех причастных к этому преступлению и привлекут их к ответственности.