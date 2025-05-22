Девушка погибла в результате атаки ВСУ по автомобилю в Запорожской области

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В результате атаки украинских войск по гражданскому автомобилю в Васильевском округе Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения. О происшествии рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, ранения средней степени тяжести получили четверо детей: один годовалый ребенок и трое в возрасте от 8 до 10 лет. Врачи уже оказывают им медицинскую помощь, угрозы для жизни нет.

"Нахожусь на связи с оперативными службами. Пострадавшим и семье погибшей будет оказана всесторонняя помощь", – добавил Балицкий.

Ранее ВСУ при помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на гражданский автомобиль, передвигавшийся в селе Белица Беловского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил глава района Николай Волобуев.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о теракте. Следователи установят всех причастных к этому преступлению и привлекут их к ответственности.