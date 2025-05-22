Российские силы ПВО сбили 159 украинских БПЛА за 12 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за день четверга, 22 мая, уничтожили 159 украинских дронов над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вражеские БПЛА были перехвачены с 08:00 до 20:00. Больше всего – 54 беспилотника – ликвидировали над Орловской областью, еще 53 дрона были устранены над территорией Курской области, 22 – над Московским регионом, 13 – над Тульской областью, 6 – над Брянской, по 4 – над Тверской и Рязанской областями, 2 – над Калужской и 1 – над Белгородской областью.

Украинские войска также нанесли массированный удар по Льгову в Курской области. Под атаку попала трасса Курск – Рыльск. В результате удара пострадали 12 человек, среди которых двое детей – 13 и 16 лет. У первого ребенка выявили осколочные ранения поясницы, у второго – черепно-мозговую травму, рану затылка и левого плеча.

Кроме того, пострадал глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, когда произошла атака украинского дрона по машине. При этом он успел выйти из автомобиля за несколько минут до случившегося.

