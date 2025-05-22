ВСУ нанесли массированный удар по Льгову в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Украинские войска нанесли массированный удар по Льгову в Курской области. Под атаку попала трасса Курск – Рыльск, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В результате удара пострадали 12 человек, среди которых двое детей – 13 и 16 лет. У первого ребенка выявили осколочные ранения поясницы, у второго – черепно-мозговую травму, рану затылка и левого плеча. Кроме того, пострадали семь женщин и трое мужчин. У них диагностировали осколочные ранения и ушибы.

Как уточнил Хинштейн, жизням раненых ничего не угрожает. Их направили в региональную больницу.

Также, предварительно, повреждения получили четыре автомобиля, один многоквартирный дом и два частных дома. После удара в зданиях оказались выбиты стекла и посечены фасады.

Ранее ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске Курской области. При атаке они задействовали реактивную систему залпового огня. Взрывная волна повредила два автомобиля и два частных дома, в которых выбило окна. Еще три автомобиля оказались посечены осколками.

