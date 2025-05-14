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01:23

Происшествия

Житель Белгородской области получил ранение в результате атаки дрона ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Богун-Городок в Белгородской области был ранен один местный житель, сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Атака FPV-дрона ВСУ пришлась по грузовому автомобилю. Водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Бригада СМП доставила его в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. Гладков уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее ВСУ нанесли удар дроном по зданию центрального рынка в Токмаке Запорожской области. В результате атаки загорелись торговые ряды рынка.

Также украинская сторона обстреляла гражданскую инфраструктуру в Рыльске Курской области при помощи реактивной системы залпового огня. Взрывная волна повредила два автомобиля и два частных дома, в которых выбило окна. Еще три машины оказались посечены осколками.

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