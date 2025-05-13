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13 мая, 10:14

Происшествия

Украинские беспилотники атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Фото: 123RF/aapsky

Четыре ударных украинских беспилотника атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

Три БПЛА самолетного типа утром во вторник, 13 мая, нанесли удар по предприятию, из-за чего на производственной площадке произошло возгорание. Менее чем через час еще один вражеский дрон ударил по территории завода, говорится в публикации.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в селе Борки Белгородской области пострадал подросток. Ребенок получил осколочное ранение ноги, его госпитализировали.

До этого 5-летняя девочка получила травмы в результате удара беспилотника ВСУ по поселку Хомутовка Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, родственники отвезли ребенка в Севскую ЦРБ Брянской области.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

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