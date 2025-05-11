11 мая, 21:58Происшествия
Подросток ранен в результате атаки ВСУ в Белгородской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Подросток ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в селе Борки Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, машину атаковал FPV-дрон, после чего несовершеннолетний получил осколочное ранение ноги. Подростка госпитализируют в Валуйскую ЦРБ, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.
До этого из-за удара украинского дрона по автомобилю в Курской области пострадала пятилетняя девочка. Родственники девочки отвезли ее в Севскую ЦРБ Брянской области. У ребенка осколочные ранения спины и ноги, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Вместе с тем врио губернатора субъекта Александр Хинштейн призвал жителей региона не совершать поездки в приграничные зоны, поскольку они могут представлять опасность для здоровья и жизни.
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