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11 мая, 21:58

Происшествия

Подросток ранен в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Подросток ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в селе Борки Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, машину атаковал FPV-дрон, после чего несовершеннолетний получил осколочное ранение ноги. Подростка госпитализируют в Валуйскую ЦРБ, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

До этого из-за удара украинского дрона по автомобилю в Курской области пострадала пятилетняя девочка. Родственники девочки отвезли ее в Севскую ЦРБ Брянской области. У ребенка осколочные ранения спины и ноги, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вместе с тем врио губернатора субъекта Александр Хинштейн призвал жителей региона не совершать поездки в приграничные зоны, поскольку они могут представлять опасность для здоровья и жизни.

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