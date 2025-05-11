Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на автомобиль в Курской области

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Пятилетняя девочка оказалась ранена в результате удара украинского дрона по автомобилю в поселке Хомутовка Курской области. Об этом заявил губернатор субъекта Александр Хинштейн.

Беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, уточнил глава региона. После атаки родственники девочки отвезли ее в Севскую ЦРБ Брянской области.

"У ребенка осколочные ранения спины и ноги, но, слава Богу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает! Родители, которые также находились в машине, не пострадали", – написал Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, ситуация с пострадавшей находится на постоянном контроле. Вместе с тем временный глава области призвал жителей региона не совершать поездки в приграничные зоны, поскольку они могут представлять опасность для здоровья и жизни.

Ранее мирная жительница получила ранения после атаки Вооруженных сил Украины на село Ясные Зори в Белгородском районе. Ее госпитализировали в больницу с баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи. Как отметил губернатор субъекта Вячеслав Гладков, после оказания медпомощи врачи должны были перевезти пострадавшую в областную клиническую больницу.