Женщина погибла в результате атаки дрона по автомобилю в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Жительница села Случевск Погарского района Брянской области погибла в результате атаки украинского FPV-дрона по движущемуся автомобилю. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в телеграм-канале.

Глава области выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, родственникам окажут необходимую материальную помощь.

Богомаз также призвал жителей соблюдать бдительность и осторожность, беречь себя и близких.

Ранее из-за массированной атаки дронов ВСУ погиб житель Брянска, еще одна женщина получила травмы. Жительницу доставили в больницу, где оказали помощь. Кроме того, во время нападения повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура региона.

В середине апреля в результате ударов украинских дронов сгорели 18 домов и две хозпостройки. Атаке подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи.