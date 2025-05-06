Силы ПВО за ночь ликвидировали 105 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь вторника, 6 мая, ликвидировали 105 украинских беспилотников над регионами страны. При этом 19 из них – над территорией Московской области, сообщило Минобороны России.

Над Брянской областью были сбито 32 БПЛА, еще 22 – над Воронежской. Также 10 БПЛА нейтрализованы над Пензенской областью, 9 – над Калужской, 6 – над Белгородской, по 2 дрона – над Липецкой и Самарской областями и по 1 – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работали экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших не было.

Также около 20 беспилотников были уничтожены за ночь в Воронежской области, сообщали власти. В результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, на земле не было выявлено крупных повреждений.