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01:41

Мэр Москвы

Собянин: экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Москве на месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты принимают все необходимые меры. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ночью во вторник, 6 мая, Собянин сообщил о пресечении атаки на Москву пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО).

Несколько дней назад был сбит украинский дрон над Курской областью. В Минобороны России тогда уточнили, что он был самолетного типа.

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