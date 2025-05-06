Собянин: экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Москве на месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты принимают все необходимые меры. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ночью во вторник, 6 мая, Собянин сообщил о пресечении атаки на Москву пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО).

Несколько дней назад был сбит украинский дрон над Курской областью. В Минобороны России тогда уточнили, что он был самолетного типа.