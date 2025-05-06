Введены ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ночью во вторник, 6 мая, сообщает пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения были введены в 00:57 по московскому времени для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

Аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. В Росавиации подчеркнули, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы авиагаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что была пресечена попытка атаки пяти БПЛА на Москву. По словам мэра, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.