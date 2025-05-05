Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Надым

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Ограничения на работу аэропорта Надым Ямало-Ненецкого автономного округа сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры перестали действовать в 10:21 по московскому времени, уточнил он. Во время ограничений один самолет, выполнявший рейс в Надым, пришлось перенаправить на запасной аэродром.

При этом экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, поскольку эта задача является приоритетом, отметил Кореняко.

Авиагавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы с 08:00 понедельника, 5 мая. Приостановка работы также коснулась столичного аэропорта Домодедово, который в настоящее время осуществляет свою деятельность в обычном режиме.

Вместе с тем в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов аналогичные ограничения вводились в архангельских аэропортах Талаги и Васьково. Позднее меры перестали действовать.