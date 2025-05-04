Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:18

Транспорт

Ограничения введены на работу аэропорта Петрозаводска

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения введены с 15:49 по московскому времени на работу аэропорта Петрозаводска. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, говорится в публикации.

Ранее подобные ограничения вводились в столичном аэропорту Внуково. В период их действия на запасной аэродром ушел один борт. Спустя 1,5 часа запрет был снят.

До этого ограничения действовали в петербургском аэропорту Пулково. В результате самолет рейса Кемерово – Санкт-Петербург в ожидании посадки начертил в небе пятиконечную звезду. Узор был видео по карте следования воздушного судна.

Самолет "Победы" совершил аварийную посадку в Шереметьево

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика