Ограничения введены на работу аэропорта Петрозаводска

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Временные ограничения введены с 15:49 по московскому времени на работу аэропорта Петрозаводска. Об этом пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

Для обеспечения безопасности полетов воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, говорится в публикации.

Ранее подобные ограничения вводились в столичном аэропорту Внуково. В период их действия на запасной аэродром ушел один борт. Спустя 1,5 часа запрет был снят.

До этого ограничения действовали в петербургском аэропорту Пулково. В результате самолет рейса Кемерово – Санкт-Петербург в ожидании посадки начертил в небе пятиконечную звезду. Узор был видео по карте следования воздушного судна.