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Транспорт

Владимир Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование Сталинград

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград, сообщается на сайте Кремля.

В сообщении сказано, что указ был подписан в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Ранее просьбу жителей Волгоградской области переименовать аэропорт Путину передал глава региона Андрей Бочаров. Президент пообещал подписать соответствующий указ, как только вернется из поездки в Москву.

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