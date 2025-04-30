00:05Транспорт
Владимир Путин присвоил аэропорту Волгограда историческое наименование Сталинград
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград, сообщается на сайте Кремля.
В сообщении сказано, что указ был подписан в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Ранее просьбу жителей Волгоградской области переименовать аэропорт Путину передал глава региона Андрей Бочаров. Президент пообещал подписать соответствующий указ, как только вернется из поездки в Москву.