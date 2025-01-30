Депутат Драпеко назвала идею переименования Финского залива забавной

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Автор идеи переименования Финского залива в Санкт-Петербургский, возможно, просто пошутил. Такое мнение изданию "Подъем" высказала первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Переименовать Финский залив ранее предложил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, Санкт-Петербург – крупнейший город на берегу залива. Освоением этой территории занимался Петр I с древнейших времен, однако сейчас "нас пытаются запереть в этом заливе" и не выпускать в него российский флот, высказался Мягков.

"Это забавно. Я думаю, что это шуточное предложение, потому что есть сложившаяся уже историческая практика. Думаю, ломать ее не надо. Скорее всего, он пошутил", – сказала Драпеко, комментируя ситуацию.

Она считает, что в России не станут переименовывать Финский залив, как в США переименовали Мексиканский залив в Американский.

Ранее депутат Саратовской облдумы Денис Буланов предложил вернуть Черному морю старое название Русское море.

По его мнению, переосмысление наименований географических объектов несет в себе стремление страны подчеркнуть историческую и культурную идентичность. Черное море называлось Русским в древнерусских летописях и хрониках европейских и арабских авторов, напомнил парламентарий.