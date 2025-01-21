Депутат Буланов предложил вернуть Черному морю название Русское море

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Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов предложил вернуть Черному морю старое название Русское море на фоне решения президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский.

По словам парламентария, переосмысление названий географических объектов несет в себе стремление стран подчеркнуть историческую и культурную идентичность.

"Черное море веками называлось Русским морем – в древнерусских летописях и в хрониках европейских и арабских авторов. Именно здесь русские князья устанавливали торговые пути, зарождалась русская дипломатия, здесь ковалась геополитическая мощь", – обратил внимание Буланов в своем телеграм-канале.

В связи с этим депутат предложил совершить "символический жест" и вернуть название моря хотя бы для географии, использующейся в России.

Между тем Трамп назвал решение переименовать Мексиканский залив в Американский уместным и раскритиковал миграционную политику Мексики, обвинив ее в плохом контроле над мигрантами и наркотиками, которые проникают в США. Кроме того, он пригрозил повышением торговых пошлин не только этой стране, но и Канаде.