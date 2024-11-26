ГД приняла проект о переименовании Ростова в Ростов Великий

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Депутаты ГД РФ на заседании приняли в первом чтении законопроект о переименовании города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующие сведения опубликованы в думской электронной базе.

В пояснительной записке указывается, что такое наименование было широко известно в прошлом, поэтому вошло в историографический и общественный обиход. При этом вопрос переименования Ростова ранее неоднократно выдвигался общественниками города. Финансирование всех работ будет осуществляться за счет бюджета Ярославской области.

Проект был внесен в Госдуму еще летом 2024 года, его сразу же поддержали депутат ГД Валентина Терешкова, сенаторы Наталия Косихина и Александр Русаков.

В качестве обоснования изменения названия Ростова также приводились результаты опроса, в котором все респонденты поддержали инициативу. Речь шла про почти 14 тысяч человек, что составляет 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет. Кроме того, это внесло бы ясность в почтовую и транспортную логистику.

