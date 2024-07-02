В ГД направлен законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Ярославской областной думы направили проект Федерального закона о переименовании Ростова в Ростов Великий в правительство России и в Госдуму. Об этом сообщается на сайте областной думы.

Председатель комитета по законодательству, вопросам госвласти и местного самоуправления Илья Осипов отметил, что 2 июня закончена работа, которую Общественная палата (ОП) Ростовского района начала больше года назад.

По словам Осипова, депутаты провели экспертизу, их поддержал губернатор, Росреестр и ОП. В случае положительного заключения правительства РФ документ направится в Госдуму, заключил председатель комитета.

В законопроекте уточняется, что в ходе выявления общественного мнения инициативу поддержали почти все респонденты – 13 854 человека, что составляет 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет. Среди причин переименования города – восстановление исторической справедливости, внесение ясности в почтовую и транспортную логистику, юридическое закрепление общепринятого названия, признание значимости и дань уважения одному из древнейших городов РФ.

Инициативу по переименованию города также поддержали первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной думы Валентина Терешкова, сенаторы Наталия Косихина и Александр Русаков.

В январе 2023 года российская партия "Коммунисты России" предложила переименовать Санкт-Петербург. Депутаты направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и в парламент РФ с просьбой назвать Санкт-Петербург городом-героем Ленинград.