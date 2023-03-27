Власти Волгограда заявили о непричастности к опросу о переименовании города в Сталинград

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Администрация Волгограда сообщила о своей непричастности к опросу о том, как местные жители относятся к идее переименовать город обратно в Сталинград.

"Опрос проводится в соответствии с действующим законодательством. Мэрия Волгограда не имеет отношения к данному вопросу", – передает РБК сообщение местных властей.

С предложением переименовать Волгоград обратно в Сталинград ранее выступили местные ветераны. В свою очередь, глава региона Андрей Бочаров решил создать общественный совет по предварительному изучению мнения населения по данному вопросу.

27 марта глава городского совета ветеранов Александр Струков сообщил, что инициативные группы начинают проводить опрос среди жителей Волгограда о том, как они относятся к идее переименовать город. Он уточнил, что решение о референдуме по данной инициативе должны принять к следующей неделе.

Изучать мнение граждан планируется на встречах с общественными организациями.



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