Жители Волгограда решат, нужен ли референдум по переименованию города в Сталинград

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Инициативные группы начинают проводить опрос среди жителей Волгограда о том, как они относятся к идее переименовать город в Сталинград. Об этом рассказал глава городского совета ветеранов Александр Струков.

"С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города – изучать общественное мнение. Сегодня у нас пока один район – Дзержинский. Завтра в трех районах будут работать группы. И так до конца недели", – передает ТАСС его слова.

Струков уточнил, что решение о референдуме должны принять к следующей неделе.

Встречи с общественными организациями помогут изучить мнение граждан, добавил он. Свыше 100 человек соберутся 27 марта.

С предложением переименовать Волгоград обратно в Сталинград ранее выступили местные ветераны. В свою очередь, глава региона Андрей Бочаров решил создать общественный совет по предварительному изучению мнения населения по данному вопросу.

17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что жители осажденного Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, они будут получать такие же привилегии.

Он уточнил, что речь идет о гарантиях социальной защиты, в том числе праве на получение двух пенсий и ежемесячных денежных выплат.



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