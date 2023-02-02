Путин заявил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сталинград всегда будет символом несокрушимости народа, силы жизни. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Президент напомнил, что город и его окрестности восстанавливали буквально с нуля всей страной. По его словам, в Сталинграде не осталось "практически ни одного дерева, ни одного целого здания" к февралю 1943 года.

"Исключительная стойкость, самоотверженность защитников жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувства самой искренней благодарности и уважения", – указал Путин.

Ранее российский лидер посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде. Он возложил венок к Вечному огню в Зале Воинской славы и почтил минутой молчания память советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы.



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