Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, проведенные социальные опросы показали, что жители не поддерживают такую инициативу.

"Большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения, поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все за и против", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Позже он уточнил, что случайно оговорился, когда назвал жителей Волгограда сталинградцами.

Ранее сообщалось, что в Волгограде накануне 80-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве сменили дорожные знаки "Волгоград" на "Сталинград". При этом под замену попали знаки 5.23.1 "Начало населенного пункта" и 5.24.1 "Конец населенного пункта".

Отмечалось, что Волгоградская городская дума еще в 2013 году решила временно переименовывать город. В общей сложности название меняют девять раз в году, в том числе в День защитника Отечества (23 февраля) и День Победы (9 мая).

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