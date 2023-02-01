Депутат ГД попросил мэрию Москвы назвать одну из станций метро "Сталинградская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю, председатель совета московского регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев направил обращение к заммэра Москвы Наталье Сергуниной с просьбой назвать одну из станций столичного метро "Сталинградская". Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о станции Большой кольцевой линии с рабочим названием "Текстильщики".

"Станция метро находится в самом начале Волгоградского проспекта, названного в честь города-героя Волгограда (ранее Сталинграда)", – объяснил свое предложение депутат.

В случае отклонения инициативы в отношении БКЛ он просит дать подобное наименование станции строящейся Троицкой линии метро, расположенной в районе Проектируемого проезда № 57.

Депутат добавил, что во многих странах мира есть улицы, проспекты и площади, названия которых отражают память о Сталинградской битве.

Ранее в Крыму предложили назвать одну из улиц Симферополя в память о погибшем в ДТП заместителе главы администрации Херсонской области Кирилле Стремоусове. Русская община Крыма планировала направить соответствующее предложение в городской совет Симферополя.



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