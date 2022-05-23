На 25 станциях МЦК пронумеровали выходы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского метрополитена
На 25 станциях Московского центрального кольца (МЦК) пронумеровали выходы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До конца июня выходы пронумеруют на всех станциях, и пассажирам станет легче ориентироваться на платформах с несколькими выходами.
"По поручению мэра Москвы мы продолжаем повышать удобство поездок в городском транспорте. До конца июня на всех станциях МЦК появится обновленная навигация – выходы будут обозначаться цифрами, как в метро. В метрополитене такая система появилась в 2016 году. Пассажирам стало намного проще ориентироваться по карте или назначать встречи у нужного выхода", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, навигация в подземке и на МЦК помогает пассажирам ориентироваться в переплетении линий и находить удобные маршруты. Заммэра напомнил, что в конце 2021 года перед открытием 10 станций БКЛ заменили свыше 30 тысяч схем подземки и 59 тысяч указателей на объектах метро и в поездах.
Ориентироваться на МЦК помогают лайтбоксы, то есть световые панели с названиями станций, и специальная напольная разметка. Она обозначает зону для посадки, а также вагоны с местами для инвалидов-колясочников и креплениями для велосипедов.
Ранее в столице установили 32 городских указателя к станциям метро и 150 информационных полей. Они появились по дороге к станциям метро "Стахановская", "Юго-Восточная", "Октябрьское Поле", "Мичуринский проспект", "Тимирязевская", станциям монорельса "Улица Милашенкова", "Телецентр", "Улица Академика Королева", "Выставочный центр" и т. д.
Также установили указатели к станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Лефортово", платформе Грачевская и Северному речному вокзалу.
Линии метро Москвы станут свободнее на 25–30% после завершения строительства БКЛ
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