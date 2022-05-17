Новые указатели к станциям метро установили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице установили 32 городских указателя к станциям метро и 150 информационных полей, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Глава департамента Вячеслав Торсунов рассказал, что в постоянно растущем мегаполисе каждый год появляются новые значимые объекты транспортной инфраструктуры, ГБУ "МАЦ" оперативно реагирует на обновления и устанавливает новые указатели.

"Синие таблички с белыми буквами органично вписываются в архитектурное пространство и делают городскую среду более комфортной", – отметил Торсунов.

Так, указатели и информационные поля установили по дороге к станциям метро "Стахановская", "Юго-Восточная", "Октябрьское Поле", "Мичуринский проспект", "Тимирязевская", станциям монорельса "Улица Милашенкова", "Телецентр", "Улица Академика Королева", "Выставочный центр" и т. д.

Также установили указатели к станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Лефортово", платформе Грачевская и Северному речному вокзалу.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро. По его словам, восточный участок БКЛ готов на 70%. Он также выразил надежду, что основные работы будут завершены к концу 2022 года.

Мэр пояснил, что технологический цикл строительства Большой кольцевой линии метро выстроен так, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки.

