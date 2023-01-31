Дорожные знаки "Волгоград" заменили на "Сталинград" к юбилею победы в Сталинградской битве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Дорожные знаки "Волгоград" на всех основных въездах в город-герой заменили на "Сталинград" накануне 80-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

В пресс-службе уточнили, что замене подлежат знаки особых предписаний 5.23.1 "Начало населенного пункта" и 5.24.1 "Конец населенного пункта". Наименование "Сталинград" размещены на въездах в город по улицам Исторической, 50 лет ВЛКСМ, Неждановой, Н. Отрады, а также на шоссе Авиаторов, 3-й Продольной магистрали и на въезде в областной центр со стороны мостового комплекса через Волгу.

Волгоградская городская дума еще в 2013 году приняла решение о временном переименовании города в Сталинград в определенные дни. В совокупности речь идет о девяти днях в году – к таковым относятся в том числе День защитника Отечества (23 февраля) и День Победы (9 мая).

2 февраля 2023 года в Волгограде будет отмечаться 80-летие победы советских войск в Сталинградской битве, подготовлены порядка 250 мероприятий. Город планирует посетить Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется никаких обсуждений по вопросу переименования Волгограда в Сталинград.

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