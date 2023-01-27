В Кремле не ведется обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Никаких обсуждений по вопросу переименования Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так он прокомментировал предложение о переименовании города, озвученное председателем экспертного совета организации "Офицеры России" и бывшим премьер-министром РФ Сергеем Степашиным.

"Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется", – сказал Песков.

Ранее партия "Коммунисты России" предложила переименовать Санкт-Петербург в Санкт-Петербург город-герой Ленинград. По мнению главы партии Сергея Малинковича, такое название необходимо, потому что для всего мира Петербург – это в первую очередь город, переживший фашистскую блокаду.

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