Песков прокомментировал инициативу о переименовании Калининграда

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кремль не в курсе предложения переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что это новая инициатива, поэтому у Кремля нет позиции по этому вопросу.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край. Он считает, что изменение продемонстрирует статус региона как "западного форпоста", который протягивается от Тихого океана до Балтики.

